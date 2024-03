Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis considera ca o funcție de varf din cadrul instituțiilor Uniunii Europene trebuie sa revina unui politician dintr-o țara nou intrata in UE. Șeful statului roman a facut aceasta precizare ca raspuns la intrebarile jurnaliștilor, care l-au intrebat daca dorește sa fie președinte…

- B1.ro Romanii care au muncit pe salariul minim pe economie vor beneficia de o pensie mai mare, in contextul majorarii acestora. Pensia minima de 1.281 de lei Pana acum, romanii care au muncit 35 de ani pe salariul minim pe economie aveau aceeași pensie ca cei care incasau indemnizația minima pe economie, dar…

- Cosmin Olaroiu (54 de ani), antrenorul lui Al Sharjah, a primit o oferta de la Trabzonspor, locul 3 in Turcia in acest moment și campioana din 2022. Tehnicianul roman e la Al Sharjah din noiembrie 2021 și mai are contract pana in 2024. Insa poate pleca inca de acum, daca va accepta oferta turcilor aflați…

- Romanii vor plati din acest an mai multi bani la pensia de la pilonul 2, iar la pensia de stat vor ajunge sume mai mici.Din 2024, contribuția platita de angajati din salariul brut crește cu un procent pentru pensia privata de la pilonul 2, adica de la 3,75% pana la 4,75%. In același timp,…

- Cei doi nou-veniți la Tottenham in aceasta iarna, Timo Werner (27 de ani) și Radu Dragușin (21), au avut o prima interacțiune joi, in ziua in care fundașul roman a fost prezentat de londonezi. Tottenham s-a mișcat rapid in aceasta iarna și a rezolvat doua transferuri. ...

- Un barbat, de 70 de ani, din Australia, a ramas fara pensie dupa ce a caștigat la Loto un premiu de 60.000 de dolari australieni (37.000 de euro), informeaza ȘtirileProTV. Dupa ce a aflat ca a caștigat la loterie, Frank Kemmler și-a anunțat entuziasmat familia ca vor pleca in vacanța. „A fost un sentiment…

- In fiecare luna, Luana lasa in plicurile in care parinții iși țin banii imparțiți pentru diverse cheltuieli cateva sute de lei. Deși au pensii care se apropie de 2700 de lei, Luana știe ca abia se descurca cu banii. Pensia medie lunara, pe care INS a comunicat-o marți, a fost in aceasta toamna de 2117…

- Pensia pe care o va primi in 2024 un roman se mareste considerabil, in cazul in care pensionarul are si un stagiu de cotizare important, a aratat seful Casei de Pensii, Daniel Baciu, care a facut calculele in direct la Antena 3 CNN.