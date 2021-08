Stiri pe aceeasi tema

- O șoferița, oprita in trafic de polițiștii din Lugoj, pentru ca nu ar fi acordat prioritate la o trecere pentru pietoni, s-a luat la cearta cu oamenii legii, dupa ce a fost pusa sa sufle in etilotest, iar rezultatul a indicat ca a consumat bauturi alcoolice. Șoferița, extrem de agitata, l-a…

- Spectacol jenant dat de o șoferița prinsa bauta la volan. S-a enervat ca a fost oprita in trafic pentru ca a baut “doar o bere” și s-a adresat polițistului cu “Bai, tampitule!”. Filmarea a fost postata pe pagina de facebook de Sindicatul Europol. Șoferița nervoasa a fost opita de echipajul de poliție…

- VIDEO| Scandal la Timiș: O șoferița prinsa bauta la volan a refuzat sa se legitimeze. „Sunt persoana publica!” Scandal la Timiș: O șoferița prinsa bauta la volan a refuzat sa se legitimeze. „Sunt persoana publica!” Un scandal imens a fost provocat de catre o femeie care a fost prinsa bauta la volan,…

- Aleph News si Agentia Mediafax au obtinut in exclusivitate fotografia din dosarul penal al premierului Florin Vasile Citu, asa cum ea a fost pusa la dispozitie de catre autoritatile americane, si prezinta publicului acest portret, asa cum se regaseste in documentele aflate in dosar si a fost transmis…

- Barca solara, cu o vechime de peste 4600 de ani a traversat strazile din Giza intr-un vehicul autonom și depusa la Marele Muzeu Egiptean, care va fi inaugurat in curand langa piramidele din Giza. Vehicul special telecomandat a fost importat din Belgia, iar calatoria a durat 10 ore, a anuntat agentia…

- O persoana a murit, iar alta a fost ranita, intr-un accident care a avut loc, luni, pe DN 6, in Mehedinti, in zona viaductului Bahna, in care au fost implicate doua TIR-uri și o dubița. „Detașamentul de Pompieri Orșova intervine cu o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare și o ambulanța…

- Localitatea Podul Iloaiei din Iași a fost lovita de tragedie duminica, 11 iulie. Un baiat de 10 ani a trecut in fuga strada, iar o șoferița nu a putut sa il evite. Copilul a fost aruncat cațiva metri, iar leziunile suferite au fost extrem de grave. Din pacate, a murit la spital. Oamenii legii s-au […]…

- Apelurile la 112 au venit unul dupa altul. Șoferii din trafic, dar și trecatorii au observat mașina care luase foc in mers, pe o strada din Agigea. 11 pompieri au sosit la fața locului. In zona, circulația a fost oprita, iar cozile formate s-au intins pe cel puțin doi kilometri. La fața locului s-au…