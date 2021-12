Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de modificare a Legii privind sistemul public de pensii a starnit un val de nemulțumiri. In timp ce, deputatul PAS, Dan Perciun, explica ultimele modificari la condițiile de pensionare, fostul premier, Ion Chicu, insista pe faptul ca cei de la Guvernare mint și „incearca sa ascunda caracterul…

- Cu 56 de voturi ale deputaților, proiectul de modificare a Legii privind sistemul public de pensii a fost aprobat in prima lectura. Noile reglementari ale proiectului se refera și la restabilirea graficului de majorare a varstei de pensionare, stabilit in anul 2018. Astfel, incepand cu 1 ianuarie 2022…

- PSRM condamna intentia deputatilor PAS „de a aplica o noua lovitura extrem de dureroasa cetatenilor Republicii Moldova”. Mai exact, PSRM se refera la intentia PAS de a majora varsta de pensionare a barbatilor si a femeilor pana la 63 de ani.

- Pensii 2021: Aplicarea indicelui de corecție pentru unii pensionari modificata de CCR Pensii 2021: Aplicarea indicelui de corecție pentru unii pensionari modificata de CCR La formula de calcul pentru stabilirea punctajului mediu anual, adica cel care se inmulțește cu valoarea punctului de pensie, se…

- Pe 27 septembrie, anul curent, Comisia Europeana a adoptat o evaluare pozitiva a Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR) al Romaniei. Era un pas important pentru Romania, prin care UE urmeaza sa plateasca 14,2 miliarde de euro sub forma de granturi și 14,9 miliarde de euro in imprumuturi…

- Șeful Casei de Pensii, Daniel Baciu, anunța o schimbare care va afecta milioane de femei din Romania. Acesta susține ca ia in calcul creșterea varstei de pensionare la femei. Femeile se vor putea pensiona la varsta de 63 de ani, nu la 61, cum este in prezent, in timp ce varsta de pensionare la barbați…

- „Vrem sa cream o alternativa la varsta de pensionare. Pentru cei care au stagiul de cotizare mai mare decat stagiul deplin, sa nu exista varsta de pensionare, in generall”, a declarat Dan Perciun, presedintele Comisiei parlamentare pentru protectie sociala, sanatate si familie. „Sa mergem pe ideea…

- Vești proaste pentru milioane de romani! Varsta de pensionare ar putea avea parte de o noua creștere. Noile schimbari radicale venite din partea Guvernului ar putea fi provocate de actuala situație economica de criza. Semnalul de alarma cu privire la marirea varstei de pensionare a romanilor vine…