- Prețurile petrolului explodeaza, dupa uciderea generalului iranian Qassem Soleimani, intr-un raid american la Bagdad. Cresc ingrijorarile privind un razboi in regiune Preturile petrolului au crescut vineri cu aproape 2 dolari pe baril, iar cotatiile aurului, yenului si obligatiunilor considerate sigure…

- Premierul demisionar irakian Adel Abdel Mahdi a estimat vineri ca raidul american, in urma caruia a fost ucis generalul irakian Qassem Soleimani si locotenentul sau in Irak Abou Mehdi al-Mouhandis, va "declansa un razboi devastator in Irak", scrie AFP.

- Rusia a atentionat vineri impotriva consecintelor uciderii tintite, la Bagdad, a generalului iranian Qassem Soleimani, intr-un atac american "hazardat" ce va fi urmat de "amplificarea tensiunilor in regiune", informeaza Reuters si AFP. "Asasinarea lui Soleimani (...) constituie o miscare riscanta ce…

- Ayatollahul Ali Khamenei, ghidul suprem al Iranului, s-a angajat vineri sa "razbune" moartea generalului iranian Qassem Soleimani, ucis la Bagdad in urma atacului Statelor Unite. Acesta a decretat trei zile de doliu national, informeaza AFP si...

- Generalul iranian Qassem Soleimani (foto: telegraph.co.uk) Generalul iranian Qassem Soleimani și Abu Mahdi al-Muhandis, cel mai important comandant al poliției irakiene, au fost uciși, vineri, pe aeroportul din Bagdad, intr-un atac aerian comandat chiar de președintele Donald Trump, transmite Reuters,…

- Autoritatile de la Teheran au calificat drept o "escaladare extrem de periculoasa" uciderea generalului iranian Qassem Soleimani, emisar al Republicii islamice in Irak si lider pro-iranian, intr-un raid american la Bagdad. Ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem iranian, s-a angajat vineri sa "razbune"…

