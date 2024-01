Stiri pe aceeasi tema

- Washingtonul a anuntat luni, 29 ianuarie, represalii "foarte consistente" dupa atacul cu drona din Iordania, imputat gruparilor pro-Iran si care a ucis trei militari americani, ranind alti peste 34, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Teheranul a respins orice fel de implicare in acest atac ce a survenit…

- Președintele american Joe Biden a afirmat ca inființarea unui stat independent pentru palestinieni nu este imposibila cat timp Benjamin Netanyahu este premierul Israelului, relateaza The Guardian și The Times of Israel.Liderul de la Casa Alba a facut aceste declarații dupa o convorbire telefonica purtata…

- Purtatorul de cuvant pentru securitatea nationala de la Casa Alba, John Kirby, a declarat, duminica, ca medicii secretarului apararii, Lloyd Austin, cred ca acesta ar putea avea nevoie de ingrijire suplimentara:"Vom vedea cand va putea fi externat, dar evident ca ei cred ca ar putea avea nevoie de…

- Secretarul de stat american Anthony Blinken a sosit in Israel pentru a se intilni cu conducerea țarii, dar și pentru a vizita Cisiordania pentru discuții cu autoritațile palestiniene. Acest lucru a fost raportat de șeful serviciului de presa al Departamentului de Stat, Matthew Miller. Aceasta este a…

- Casa Alba a declarat marți, 21 noiembrie, ca Iranul ar putea lua in considerare posibilitatea de a furniza Rusiei rachete balistice pentru a fi folosite in razboiul din Ucraina, relateaza Reuters.Purtatorul de cuvant al Consiliului de Securitate Naționala de la Casa Alba, John Kirby, a spus ca Statele…

- Secretarul de stat american Anthony Blinken s-a intilnit cu omologul sau Hakan Fidan in timpul vizitei sale in Turcia pentru a discuta despre situația din Orientul Mijlociu. Despre acest lucru relateaza Anadolu cu referire la surse diplomatice, informeaza "Adevarul european". In cadrul intilnirii, Fidan…

- Secretarul de Stat al SUA, Anthony Blinken, va efectua o vizita in Turcia in perioada 5-6 noiembrie, in cadrul careia, in special, va discuta despre situația din Fișia Gaza pe fondul escaladarii din Orientul Mijlociu. Despre acest lucru a anunțat Ministerul Afacerilor Externe al Turciei, scrie "Adevarul…

- Purtatorul de cuvant al Departamentului Apararii, Pat Ryder, a vorbit, marți, despre tensiunile din Orientul Mijlociu, despre grupurile de miliție care ataca baze americane din Irak și Siria ca raspuns la intervenția militara a Israelului in Gaza in urma atacului terorist din 7 octombrie al Hamas.