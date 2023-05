Stiri pe aceeasi tema

- Carmen Tocala, presedintele FR Baschet, a fost realeasa sambata, la Munchen, in Boardul FIBA Europe, pentru a patra oara consecutiv. Noul presedinte al FIBA Europe este Jorge Garbajosa. CITESTE SI Romania a calificat zece echipaje din unsprezece in finalele Europenelor Under-19 de canotaj 22:09…

- Ljuban Crepulja este primul jucator care se desparte de echipa Rapid Bucuresti in acest final de campionat, a anuntat sambata gruparea giulesteana. CITESTE SI CSU Sibiu - Rapid Bucuresti, scor 2-2 la general, in finala pentru medalia de bronz a Ligii Nationale la baschet masculin 22:03 1 Pentru…

- Romania a calificat, sambata, in finale, zece echipaje din cele unsprezece cu care participa la Campionatele Europene de canotaj pentru juniori Under-19 de la Brive-la Gaillarde (Franta), potrivit paginii de Facebook a Federatiei Romane de canotaj. CITESTE SI Rapidul nu are farmec pentru toți:…

- Echipa de baschet masculin CSU Sibiu a fost invinsa joi, pe teren propriu, de formatia Rapid Bucuresti, scor 79-74 (41-34), in al treilea meci din cinci programate in finala mica a Ligii Nationale.Principalii marcatori ai partidei au fost Whelan 16 puncte, Barro 13, pentru CSU Sibiu, respectiv Jeremic…

- Care sunt cele mai scumpe orașe din Romania. Pe ce loc se afla Alba Iulia, din punct de vedere al costului vieții Cluj Napoca, București și Brașov sunt orașele cele mai scumpe din țara, iar cele cu costul vieții cel mai redus sunt Reșița, Alexandria și Vaslui, iar Alba Iulia se afla la jumatatea clasamentului. …

- Echipa de seniori a CSM Constanta participa in grupa 1 10 a Ligii Nationale, iar urmatorul meci il sustine pe teren propriu, cu BC CSU Sibiu, vineri, 7 aprilie. In cadrul Programului pentru Instruirea si Licentierea Antrenorilor de Baschet, Alexandru Olteanu, antrenorul principal al echipei masculine…

- Week-end extrem de solicitant pentru echipele de baschet ale Clubului Sportiv Municipal Constanta. La feminin, formatia de pe litoral va evolua in fata propriilor suporteri, in timp ce „gladiatorii” vor descinde in fieful unui adversar de top, CS Rapid Bucuresti. Doua vecine de clasament, CSM Constanta…

- Etapa a 18-a din Liga Naționala de baschet feminin a inceput sambata, 18 februarie, cu meciurile: FCC Baschet UAV Arad – CSM Alexandria 79-41, Olimpia CSU Brașov – Rapid București 80-72, BC Sirius Mureșul Tg.Mureș – Universitatea Cluj-Napoca 67-75 (in Sala Sporturilor din Tg.-Mureș) și ACS Sepsi SIC…