- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a declarat ca acordarea pensiilor speciale pentru alesii locali a fost amanata cu un an, iar aceasta prevedere este cuprinsa in ordonanta de urgenta privind masurile pentru bugetul pe anul 2021. Intrebat intr-o conferinta de…

- Guvernul Romaniei a aprobat, in sedinta de miercuri, la propunerea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA), printr-o Ordonanta de urgenta, modificarea si completarea OuG nr. 28/2013 si instituirea unor masuri pentru derularea Programului National de Dezvoltare Locala (PNDL)…

- Marți, , 29 decembrie, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA) a virat 81.151.321,46 lei, in vederea decontarii facturilor pentru 124 obiective de investitii realizate prin etapele I si II ale Programului National de Dezvoltare Locala (PNDL). Astfel, pentru etapa I, a fost…

- Miercuri, , 23 decembrie, Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei a virat aproape 337 milioane de lei, in vederea decontarii facturilor pentru 432 de obiective de investitii realizate prin etapele I si II ale Programului National de Dezvoltare Locala (PNDL). Situatia platilor efectuate…

- Guvernul a aprobat, în ședința de joi, alocarea sumei de 220 de milioane de lei din Fondul de rezerva bugetara, pentru continuitatea derularii Programului Național de Dezvoltare Locala (etapele I și II) în perioada urmatoare. Din anul 2017 și pâna în prezent, au fost incluse…

- Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei (MLPDA) va propune, in prima lectura, in sedinta de Guvern care va avea loc vineri, 4 decembrie, proiectul de Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului…

- Un numar de 107.175 de cereri prin care se solicita afisarea ofertei de vanzare a terenurilor agricole situate in extravilan au fost depuse la nivel national, in acest an, pana pe data de 13 octombrie, arata datele Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), publicate miercuri. In sedinta…