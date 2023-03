Stiri pe aceeasi tema

- Raportul medico-legal arata ca tatal a curmat viata copilului intre miezul noptii si ora 1.00, inainte ca politistii sa fie sesizati de mama micutului, a afirmat, luni, purtatorul de cuvant al Poliției Romane Georgian Dragan referindu-se la cazul de la Alba Iulia, unde un barbat si copilul sau in varsta…

- La data de 20 martie 2023, in jurul orei 20.10, la intersecția strazilor Vasile Alecsandri cu Gheorghe Șincai din Alba Iulia, un barbat de 31 de ani, din comuna Tarlungeni, județul Brașov, in timp ce conducea o autoutilitara, a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat de 31 de ani, din…

- Crima misterioasa! Viața lui Ionuț a fost curmata brusc la doar 34 de ani, tanarul a fost omorat violent la inceputul acestui an. Parinții lui Ionuț au aflat de la rude ca el nu mai este in viața, iar presupusul criminal ar fi fiul iubitei barbatului.

- Polițiștii au deschis o ancheta in cazul tinerei din Alba Iulia, in varsta de aproximativ 30 de ani, care a fost scoasa, marți, din apele raului Ampoi și transportata, in stare grava, la spital. Cercetarile urmeaza sa stabileasca, cu exactitate, cauzele care au dus la acest eveniment nefericit. Știrea…