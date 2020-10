Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, bolnav de COVID-19, a anuntat luni, cu putin timp inainte de a pleca de la spitalul unde i s-au acordat ingrijiri spre Casa Alba, ca isi va relua "in curand" campania electorala, noteaza AFP. Will be back on the Campaign Trail soon!!! The Fake…

- Dona Maria a fost testata pozitiv cu noul coronavirus, insa nu suferea de factori agravanti precum hipertensiune, diabet si obezitate. "Acest detaliu a contribuit la succesul tratamentului sau", au declarat reprezentantii IMSS intr-un comunicat, sambata. Dona Maria a fost internata pe 22 septembrie…

- Donald Trump purta masca si a fost filmat intr-un SUV negru, in care se mai aflau cel putin alte doua persoane. Presedintele si-a salutat din masina sustinatorii si s-a intors la spital. "Am invatat multe despre COVID, am invatat experimentand eu insumi, este scoala vietii", a mai spus el…

- Presedintele american Donald Trump, care este tratat pentru COVID-19 intr-un spital militar, a declarat sambata ca se simtea rau cand a ajuns la spital, dar acum se simte mult mai bine, informeaza duminica Reuters. "Am venit aici, nu eram prea bine", a declarat liderul american in varsta de 74 de ani…

- Presedintele SUA a anuntat, joi seara, ca intra in carantina impreuna cu sotia Melania dupa ce au fost testați pozitiv la noul coronavirus, potrivit BBC . Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!—…

- Cantareata americana Billie Eilish a interpretat noua sa melodie, ''My Future'', la Conventia Nationala Democrata, sustinandu-l pe Joe Biden, candidatul nominalizat al Partidului Democrat la alegerile prezidentiale si indemnand oamenii sa ''voteze ca si cum vietile noastre…

- Administratia presedintelui Donald Trump analizeaza o masura prin care sa impiedice revenirea in SUA a cetatenilor americani si rezidentilor permanenti daca acestia sunt suspecti de infectare cu noul coronavirus, a confirmat un responsabil american de rang inalt pentru agentia Reuters. Potrivit acestuia,…

- Institutul Johns Hopkins a inregistrat marti peste 60.000 de cazuri noi de infectare cu coronavirus in SUA, un nou record pe o perioada de 24 de ore, informeaza AFP citata de Agerpres. Bilantul epidemiei din Statele Unite a ajuns astfel la aproape trei milioane de cazuri. In acelasi interval, in…