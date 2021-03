Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a anuntat, joi, 25 ,martie, ca va fi permisa circulatia in afara locuintei in intervalul orar 20.00 – 02,00, in noaptea de 3 spre 4 aprilie, pentru participarea la sarbatorirea Pastelui catolic. In ceea ce privește Paștele ortodox nu au fost decise masurile, dar…

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a anuntat, joi seara, ca in localitatile unde incidenta cazurilor de COVID-19 trece de 4 la mia de locuitori circulatia in zilele de vineri, sambata si duminica va fi permisa pana ora 20,00, iar activitatea operatorilor economici se va desfasura pana la ora 18,00.…

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a anuntat, in aceasta seara, ca in localitatile unde incidenta de infectare cu COVID-19 trece de 4 la mie, circulatia in zilele de vineri, sambata si duminica va fi permisa pana ora 20,00, iar activitatea operatorilor economici se va desfasura pana la ora 18,00.…

- Secretarul de stat Raed Arafat a anunțat noi restricții care se vor impune in toata țara. In cursul zilei de joi, s-au adoptat o serie de masuri, care se vor aplica in Romania in fucție de rata de infectare din fiecare localitate.

- Secretarul de stat Raed Arafat a prezent, in cursul zilei de joi, o serie de masuri ce se vor aplica in Romania, pentru combaterea pandemiei de COVID-19. "In cursul saptamanii care a trecut am avut o ședinț

- „In cursul saptamanii care a trecut am avut o ședința la grupul tehnico științific unde au fost propuse mai multe masuri discutate astazi in comitet rezultand hotararea 20 din 2021.Masurile sunt: Referitor la intervalul orar in care este permisa circulatia - unde incidenta este peste 4 la mie in ultimele…

- Premierul Florin Cițu a avut, azi, o discuție cu reprezentanții cultelor religioase din Romania și cu cei ai Secretariatului de Stat pentru Culte. Conform unor surse, in urma discuțiilor s-a stabilit ca in noaptea de Inviere sa fie permisa circulația persoanelor in afara locuinței pana la ora 2. Masura…

- Majoritatea magazinelor vor fi inchise si serviciile religioase anulate in weekendul de Pastele catolic si protestant, intre 1 si 5 aprilie, in cadrul unei perioade de restrictii inasprite pentru a opri cresterea numarului infectii cu COVID-19, a anuntat marti cancelarul german, Angela Merkel, noteaza…