VIDEO Coronavirus: Concertul-test susţinut de trupa Indochine la Paris nu a evidenţiat un supra-risc de infectare Un concert-test sustinut de trupa Indochine pe 29 mai la Paris, organizat in fata unui public alcatuit din spectatori care purtau masti sanitare, a demonstrat "absenta unui supra-risc de infectare" cu noul coronavirus, au anuntat joi reprezentantii Hopitaux de Paris, citati de AFP. Rezultatul reprezinta o veste buna pentru sectorul muzical, care doreste o reluare a concertelor cu public in Franta, chiar si in cazul continuarii pandemiei de COVID-19. Studiul specialistilor francezi a "aratat o rata de infectare similara la persoanele care au participat la un concert in comparatie cu rata inregistrata… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

