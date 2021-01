Peste 100 de manifestanti au fost arestati duminica in cursul unei adunari la Amsterdam unde circa 2.000 de persoane au protestat fata de restrictiile introduse ca urmare a pandemiei de COVID-19 si fata de guvernul olandez, care a demisionat vineri, noteaza AFP. Manifestantii s-au adunat dupa-amiaza la Museumplein, in centrul capitalei olandeze, raspunzand unui apel lansat pe retele sociale: "Nu mai votati niciodata pentru cabinetul Rutte!". Premierul olandez, Mark Rutte, a anuntat vineri demisia lui, precum si a guvernului sau, dupa ce mii de parinti au fost acuzati in mod gresit de fraude…