- Pe parcursul saptamanii precedente 229 de persoane au incalcat legislația frontaliera și migraționala a Republicii Moldova, informeaza Poliția de frontiera. De asemenea, au fost documentate 4 cazuri de contrabanda cu diverse bunuri. Este vorba inclusiv de 50 de incalcari ale regimului zonei de frontiera…

- Inspectoratul General al Poliției de Frontiera informeaza ca a refuzat sa autorizeze intrarea in Republica Moldova pentru 45 de persoane pe parcursul zilei de miercuri, 12 aprilie. In total, fluxul de calatori a constituit 47.341 de persoane care au traversat frontiera de stat. Peste 5.000 de cetațeni…

- UPDATE: Poliția de Frontiera informeaza ca deficiențele tehnice au fost inlaturate, in toate punctele de trecere a frontierei se activeaza in regim normal. PTF Leușeni, fluxul de calatori și mijloace de transport a fost fluidizat. PTF Sculeni inregistreaza trafic intensiv pe direcția intrare in Republica…

- Poliția de Frontiera informeaza ca, din cauza unor defecțiuni tehnice, procedura de procesare a datelor se efectueaza cu dificultate, fapt ce influențeaza creșterea timpului de așteptare la trecerea frontierei Republicii Moldova, transmite Jurnal.md . La ora actuala, in PTF Leușeni se inregistreaza…

- In atenția calatorilor! Poliția de Frontiera informeaza ca la aceasta ora se inregistreaza trafic intensiv in PTF Leușeni și PTF Sculeni. Pe sensul de ieșire din Republica Moldova, intrare in Romania, sint prezente mai multe mijloace de transport. Responsabilii spun ca se lucreaza la capacitate, iar…

- Poliția de frontiera comunica ca in PTF Cahul-Oancea se inregistreaza flux sporit de calatori și mijloace de transport. Este aglomerat sensul de ieșire din R.Moldova. In aceste circumstanțe, poliția de frontiera lucreaza in regim intensiv, fiind folosita la maxim infrastructura punctului de trecere.…

- Polițiștii de frontiera au depistat in fluxul de calatori un moldovean și un ucrainean cu permise de conducere false. In ambele cazuri, au fost inițiate cercetari sub aspectul comiterii infracțiunii de fals in acte oficiale, transmite Poliția de Frontiera, transmite Jurnal.md. Incidentele au avut loc…

- Politehnica Iasi a reluat ieri antrenamentele dupa ce sambata si duminica antrenorul Leo Grozavu le-a dat liber elevilor lui. Tehnicianul nu se va putea baza in perioada urmatoare pe doi dintre jucatorii importanti ai echipei, stoperul Viorel Lica si mijlocasul Tudor Telcean. Conform oficialilor Politehnicii,…