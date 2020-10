Stiri pe aceeasi tema

- Armata nord-coreeana a expus sâmbata, în timpul paradei militare desfasurate la Phenian, o noua racheta balistica intercontinentala, cu o dimensiune superioara rachetei Hwasong-15, racheta cu raza cea mai mare de actiune testata pâna în prezent de Coreea de Nord, relateaza agentiile…

- Cu ocazia aniversarii a 75 de ani de la fondarea Partidului Muncitorilor, presedintele chinez Xi Jinping i-a transmis lui Kim Jong-un ca intentioneaza sa adanceasca relatiile cu Phenianul, a relatat media de stat nord-coreeana sambata, potrivit Reuters.

- Phenianul a publicat mai multe imagini cu liderul țarii, Kim Jong-un, la cateva zile dupa ce un diplomat sud-corean pretindea ca dictatorul s-ar afla in coma. Dictatorul apare participand la o intalnire a Biroului Politic al Partidului Muncitorilor, a declarat Agenția Centrala de Știri din Coreea, care…

- Coreea de Sud a anuntat sambata ca va extinde pe intreg teritoriul sau, incepand de duminica, inasprirea restrictiilor aplicate deja in regiunea Seul, pentru a frana raspandirea noului tip de coronavirus, informeaza AFP si Reuters. Decizia a fost luata in conditiile in care Coreea de Sud, care pana…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat joi ca intentioneaza sa tina discursul de acceptare a nominalizarii sale drept candidat al Partidului Republican la scrutinul din noiembrie de pe peluza Casei Albe, transmite Reuters, preluand publicatia New York Post. 'Probabil imi voi…

- Statele Unite au anuntat marti ca au testat cu succes o racheta balistica intercontinentala (ICBM) de tip Minuteman III, echipata cu trei ogive, lansata de militari de la bordul unui post de comandament aeropurtat, relateaza AFP, potrivit news.ro.Racheta a fost lansata la ora locala 0.21 (10,…

- Autoritatile din Coreea de Sud l-au arestat sambata pe influentul lider al sectei crestine Shincheonji - Biserica lui Iisus, aflata in centrul unui important focar de coronavirus in februarie, sub suspiciunea ca a subminat politica guvernamentala de combatere a propagarii epidemiei, relateaza Yonhap,…