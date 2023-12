VIDEO Copiii au recitat și au cântat aseară pentru Moș Crăciun Moș Craciun a revenit in aceasta seara in orașelul amenajat in centrul municipiului Targoviște, cu daruri pentru cei mici. O parte dintre ei a urcat pe scena. Copiii și-au invins emoțiile pentru a-l impresiona pe mult așteptatul oaspete cu poezii și cantece. Au fost in schimb rasplatiți cu dulciuri, iar in plus, cu blandețe și ... Citește mai mult Citeste articolul mai departe pe gazetadambovitei.ro…

