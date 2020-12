Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis se intalneste luni cu delegatiile partidelor care au intrat in Parlament in urma alegerilor din 6 decembrie, la finalul discutiilor fiind de asteptat sa anunte numele premierului, care va avea zece zile pentru a-si prezenta in plenul Camerelor reunite echipa si programul…

- Incep consultarile președintelui Klaus Iohannis cu partidele parlamentare in vederea desemnarii candidatului pentru funcția de premier, in condițiile in care negocierile dintre partidele de dreapta s-au blocat duminica dimineața. PNL il propune pe Florin Cițu, USR-PLUS pe Dacian Cioloș, iar PSD pe Alexandru…

