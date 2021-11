Stiri pe aceeasi tema

- Este prima echipa medicala de sprijin sub coordonarea Mecanismului European de Protectie Civila si a Agentiei Daneze pentru Managementul Situatiilor de Urgenta (DEMA) care ajunge in Romania.Din echipa daneza fac parte doi medici si cinci asistenti specializati in Terapie intensiva, insotiti de ofiteri…

- ​Dobânda pe termen lung pentru România a atins pragul de 4% ● Groparii botosaneni nu mai fac fata valului de înhumari ● Cum au ratat Patriarhul Daniel și Preafericitul Iohannis sa discute ca oamenii, ca sa moara mai puțini români ● Droguri, asasinate la comanda și tradari pentru…

- Evreii, romii care au murit in timpul Holocaustului din Romania, comemorați Foto: Arhiva. Evreii si romii care au murit în timpul Holocaustului din România au fost comemorati în Capitala, la memorialul construit în amintirea lor. Vorbitorii la eveniment au subliniat…

- Prim-vicepreședinte PNL, Gheorghe Flutur, președinte al Consiliului Județean Suceava, a participat astazi, alaturi președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen și de membri ai Guvernului Romaniei, la evenimentul de semnare a Planului Național de Redresare și Reziliența, PNRR. ”Romania a facut…

- „Tot mai mulți activiști implicați in depistarea cazurilor de taieri ilegale de paduri și de transport ilegal de lemn, dar și padurari, sunt victime ale complicitații dintre instituțiile statului, parlamentari și companii straine. De data aceasta, activistul de mediu Tiberiu Boșutar si doi jurnalisti…

- Alianta USR-AUR trebuie sa propuna o solutie pentru rezolvarea crizei politice, afirma presedintele PSD, Marcel Ciolacu, care argumenteaza ca inlocuirea lui Florin Citu cu Ludovic Orban sau cu Dan Barna nu rezolva problemele romanilor. “Citu trebuie sa plece! Dar, odata cu el, trebuie sa plece si Barna,…