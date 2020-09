Stiri pe aceeasi tema

- Prime Minister Ludovic Orban on Thursday attended in the Corbu rural town in the Constanta County the start of the construction works at the subsea pipeline that makes the object of the Midia-MGD natural gas project developed by Black Sea Oil and Gas company, part of the Carlyle Energy Group. The…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi, la Constanta, ca guvernul pe care il conduce sustine valorificarea tuturor resurselor naturale ale Romaniei "intr-un mod care sa genereze un potential de dezvoltare economica". Prezent la la inceperea lucrarilor la conducta submarina din cadrul proiectului…

- Premierul Ludovic Orban este prezent, joi, in comuna Corbu, județul Constanța, la inceperea lucrarilor la conducta submarina din cadrul proiectului de dezvoltare gaze naturale Midia – MGD, dezvoltat de compania B...

- “Sunt onorat sa fiu prezent astazi la un moment simbolic, intr-un proiect fundamental pentru dezvoltarea economica a Romaniei. Momentul simbolic il reprezinta practic intrarea conductei inspre mare, dinspre uscat inspre mare, sigur, nu intra direct in apa, intra prin subtraversare pe sub plaja. Practic,…

- La ora 13.00, premierul Ludovic Orban va participa la inaugurarea Terminalului de cereale al societatii Convex S.A., in Portul Constanta.Premierul Ludovic Orban va participa maine dimineata la inceperea lucrarilor la conducta submarina din cadrul proiectului de dezvoltare gaze naturale Midia ndash;…

- Premierul remarca faptul ca doar 35% din populatie este conectata la reteaua de gaze, deși Romania are gaze. Ce soluție propune Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, la Orsova, unde a participat la prezentarea proiectului "Conducta de transport gaze naturale pe directia Prunisor-Orsova-Baile…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat a fost finalizat gazoductul Ungheni - Chisinau, însa nu a fost facuta o inaugurare. Premierul susține ca va exista posibilitatea furnizarii de gaze din România în Republica Moldova. HotNews.ro a aratat recent ca proiectul a fost finalizat, însa…

- Premierul Ludovic Orban a avertizat, joi, ca impunerea unor noi restricții in Romania depinde foarte mult de ”creșterea numarului de romani care respecta regulile de protecție sanitara”. Aflat la Constanța, el a afirmat ca Guvernul nu vrea sa ia masuri care sa ”afecteze viața oamenilor”. ”Nu vrem sa…