- Premierul Viorica Dancila a transmis ca sunt asigurate integral sumele necesare pentru plata pensiilor si a salariilor pana la sfarsitul anului, conform Digi24.ro Sunt asigurate integral sumele necesare pentru plata pensiilor si a salariilor pana la sfarsitul anului. Ii rog pe pensionari sa tina cont…

- Pe parcursul unui an de zile au fost aplicate sanctiuni usturatoare • Acesti furnizori de servicii medicale incalca toate normele si au fost aspru sanctionati • Sumele imputate depasesc cateva sute de mii de lei • Totodata, unii furnizori s-au ales cu rezilierea contractelor cu Casa Nationala de Asigurari…

- Conducerea casei de Sanatate "fura din banii pacientilor" 90 persoane, functionari si membri ai conducerii Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si a celei a Municipiului Bucuresti, dar si reprezentantii unor firme private, au fost trimisi în judecata într-un dosar vizând decontarea…

- 90 de persoane și firme au fost trimise in judecata de DNA intr-un dosar care vizeaza decontarea fictiva a unor servicii medicale la domiciliu. Prejudiciul cauzat se ridica, potrivit estimarilor procurorilor, la aproximativ 4,5 milioane de euro. Bugetul de sanatate a fost prejudiciat cu aproximativ…

- Joi, 28 iunie 2018, la ora 13:00, consilierii județeni sunt convocați in ședința ordinara a lunii pentru a dezbate un numar de 27 de proiecte de hotarare. Iata lista proiectelor supuse aprobarii:

- Mai exact, in vederea consultarii publice, in conditiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, dar si a consultarii preliminare interinstitutionale, Ministerul Educatiei Nationala, publica prezentul proiect de Hotarare a Guvernului pentru…

- Daniel Surlea, presedintele Casei Judetene de Asigurari de Sanatate (CJAS) Gorj, a declarat ca a fost trimisa la Bucuresti o solicitare pentru majorarea sumelor alocate in semestrul I. Nu este sigur daca va exista o rectificare de buget, astfel ca ...

- Violeta Stoica Ședința extraordinara a consilierilor locali ploieșteni, programata pentru maine, are toate șansele sa stea pe un adevarat butoi cu pulbere, din cauza unui subiect care a fost intotdeauna fierbinte in oraș: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societații de transport public,…