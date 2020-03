VIDEO Consiliul Județean Brașov acordă sume suplimentare pentru spitalele din Brașov Consiliul Județean Brașov, intrunit intr-o ședința extraordinara realizata in sistem de videoconferința a aprobat proiectul de rectificare bugetara, in urma caruia spitalele brașovene primesc sume suplimentare din care sa susțina achizițiile necesare in lupta cu noul coronavirus. In total, bugetul spitalelor și al asistenței sociale a fost suplimentat cu suma de 3.906.380 lei. Avand in vedere evoluția situației epidemiologice determinata de raspandirea coronavirusului SARS-COV-2 pe teritoriul Romaniei, in vederea prevenirii și combaterii COVID-19, suma reprezentand subvenții de la Consiliul… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

