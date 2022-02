Stiri pe aceeasi tema

- Este nevoie de o noua ordine de stabilitate in Europa, iar Rusia trebuie sa primeasca garanții de securitate, dar nu putem accepta imparțirea in noi sfere de influența, pentru ca s-ar genera noi tensiuni, a declarat președintele francez Emmanuel Macron dupa cinci ore și jumatate de discuții cu Vladimir…

- Președintele francez Emmanuel Macron, principalul lider occidental care a vizitat Moscova de cand Rusia a inceput sa adune trupe la granița cu Ucraina, i-a spus luni (7 februarie) lui Vladimir Putin, la inceputul discuțiilor de la Kremlin, ca iși propune sa evite razboiul și sa recaștige increderea…

- Presedintele francez Emanuel Macron s-a intalnit luni, 7 februarie, la Moscova, cu omologul sau rus Vladimir Putin, in speranța de se ajunge la o limitare a tensiunilor la frontierele Ucrainei. Potrivit France 24 , liderul de la Elysee a deschis discuțiile vorbind despre „evitarea unui razboi”. In declarațiile…

- SUA au dat miercuri raspunsuri scrise la cererile ample de securitate ale Rusiei, in speranța de a putea avea un dialog deschis. Este un pas cheie intr-un proces diplomatic fragil, in timp ce Rusia a organizat noi exerciții militare. Secretarul de stat Antony Blinken a declarat miercuri ca SUA au dat…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii face apel la Occident sa nu accepte nicio concesie in fața lui Vladimir Putin in criza privind Ucraina. Intr-o serie de scrisori trimise revistei Time, Navalnii, aflat in detenție, spune ca Occidentul se comporta ca ”un scolar speriat care este intimidat de unul dintr-o…

- Secretarul de presa al Casei Albe, Jen Psaki, a declarat marti reporterilor ca SUA considera ca Rusia ar putea efectua un atac asupra Ucrainei „in orice moment”, subliniind caracterul imediat al amenintarii. „Parerea noastra este ca aceasta este o situatie extrem de periculoasa. Ne aflam acum intr-o…

- Ideea ca SUA sa recurga la forta pentru a raspunde unei invazii ruse a Ucrainei nu este luata in calcul in prezent, a declarat Joe Biden.Insa un atac rus ar atrage o consolidare a prezentei militare americane pe teritoriile tarilor membre NATO in Europa de Est, a avertizat presedintele american.Liderul…

- În ajunul unei întâlniri între Joe Biden și Vladimir Putin, Casa Alba anunța ca daca Rusia ataca Ucraina, Statele Unite sunt gata sa ia sancțiuni financiare și sa mai staționeze trupe în Europa dar nu sa mearga atât de departe cu un raspuns militar direct, scrie AFP.Un…