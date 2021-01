VIDEO Columbia: Partidul FARC şi-a schimbat numele Fosta miscare de gherila FARC, devenita formatiune politica legala, si-a schimbat duminica numele in Comunes in cadrul celei de-a doua reuniuni nationale extraordinare a partidului de dupa semnarea acordului de pace cu guvernul de la Bogota in 2016, informeaza AFP.



Fostii rebeli au renuntat la numele Forta Alternativa Revolutionara Comuna, aleasa initial dupa acordul de pace, din cauza imaginii proaste aduse de disidentii care au pastrat sau au reluat armele sub numele de FARC (Fortele Armate Revolutionare din Columbia). Somos hijas e hijos, somos nietas y nietos,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inceputul anilor 90 aducea pe scena muzicii romanești trupe de tineri care aveau sa faca istorie. Cu zeci, sute de concerte, casete audio și, ulterior, cd-uri vandute, trupa Genius facea furori. In anul 1996, Oana Vincu, Cezar Halmagean și Ovidiu Halmagean formau trupa Genius și deveneau vedete, cu…

- Celebrul rapper american Snoop Dogg s-a filmat in timp ce asculta o manea cantata de Florin Salam. Snoop Dogg a postat un clip video, pe Instagram, in timp ce asculta maneaua „Acum dupa pandemie”, lansata de Florin Salam in vara anului 2020. Postarea a adunat in scurt timp peste jumatate de milion și…

- Anul 2020 s-a terminat, iar cu toții știm ca a fost unul dintre cei mai grei de pana acum, asta din cauza pandemiei de coronavirus. Ei bine, daca pentru mulți a fost o perioada foarte dificila, iata ca pentru Nicoleta de la MPFM 2020 a venit cu o schimbare radicala in viața sa!

- Washington Post anunta o extindere fara precedent a redactiei, prin infiintarea de filiale in Europa si Asia. Echipa crește cu peste 1.000 de jurnaliști Prestigiosul cotidian american Washington Post a anuntat luni o crestere fara precedent a redactiei sale, prin infiintarea de filiale in Europa si…

- Cu aceasta extindere internationala, ziarul, detinut din 2013 de multimiliardarul Jeff Bezos, fondatorul Amazon, iese in evidenta in peisajul mediatic american puternic afectat de criza economica, mare parte dintre trusturile de presa avand tendinta de a face economii si de a renunta la tipar in favoarea…

- S-a stins din viața Iuliana Dan, fosta profesoara de informatica la Colegiul Economic ”Virgil Madgearu” Ploiești, cadru didactic care a condus spre absolvire multe generații de elevi ai colegiului. Foștii colegi regreta trecerea din viața a celei care le-a fost alaturi, in cancelarie, vreme indelungata.…

- Parinții lui Jimmy sar in apararea fiului lor și susțin ca Bianca, fosta iubita a tanarului, ar minții cu nerușinare, ba chiar ar fi fost și prostituata, deși mama copiilor nu a dat de ințeles acest lucru.

- Cu doar doua puncte in cinci etape, Rapid a decis sa schimbe antrenorul. Fosta mare internaționala Carmen Amariei a fost inlocuita cu Carlos Viver, tehnicianul care a caștigat argintul mondial cu ibericele, anul trecut Un an și o luna a antrenat Carmen Amariei pe Rapid București. In actualul sezon,…