(VIDEO) Clădire de 600 de metri pătrați, distrusă într-un incendiu la Drăguțești Pompierii militari au fost solicitați azi-noapte sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o magazie in comuna Dragutești, sat Urechești. La fața locului s-au deplasat 4 autospeciale de stingere cu apa și spuma din cadrul ISU Gorj, echipajele de intervenție constatand ca incendiul se manifesta generalizat. S-a intervenit pentru localizarea și lichidarea incendiului in limitele gasite. A ars magazia pe o suprafața de aproximativ 600 de mp și diverse bunuri pe care proprietarul le avea depozitate. Din fericire, nu au fost victime. Cauza probabila a incendiului o reprezinta efectul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

