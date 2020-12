Stiri pe aceeasi tema

- Varujan Pambuccian, reprezentantul Uniunii Armenilor din Romania, care a castigat un nou mandat de deputat, a declarat, pentru AGERPRES, ca va participa luni la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis, unde va prezenta prioritatile si proiectiile minoritatilor nationale pentru urmatorii patru…

- Premierul interimar Nicolae Ciuca a afirmat ca „Centrul Cyber al UE, prima structura a Uniunii Europene gazduita de Romania, este un semnal puternic de incredere si de recunoastere a contributiei tarii noastre la dezvoltarea securitatii cibernetice in Europa si in lume”, potrivit Guvernului.

- Presedintele PNL Bihor, Ilie Bolojan, a declarat, duminica, ca a votat la alegerile parlamentare pentru dezvoltarea tarii si pentru proiectele judetului Bihor, potrivit Agerpres. "Ceea ce se va intampla astazi, votul de azi, va influenta semnificativ evolutia Romaniei in urmatorii ani. Asta inseamna…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a transmis, joi, un mesaj cu prilejul Zilei Statului Major al Apararii (SMAp). "Aniversam, astazi, cea mai importanta structura de comanda militara din Romania, intr-o perioada in care tara noastra are nevoie mai mult ca oricand de o armata pregatita sa faca…

- COMUNICAT Reprezentantul Permanent al Romaniei la ONU, ambasadorul Ion I. Jinga, a susținut marți, 6 octombrie 2020, declarația naționala in cadrul dezbaterii generale a Comisiei a III-a a Adunarii Generale a ONU (Comisia pentru afaceri sociale, umanitare si culturale), in…

- In interventia sa, ministrul apararii nationale a punctat relatiile consistente existente la nivelul apararii intre Romania si Statele Unite ale Americii. Un subiect aparte dezbatut in videoconferinta a fost cel legat de dinamica mediului de securitate regional, respectiv la Marea Neagra. Ministrul…

- Primul sistem de rachete Patriot pentru aparare antiaeriana intra de astazi in dotarea Armatei Romane. Ceremonia de recepție a acestuia a avut loc la poligonul din Capul Midia in prezența premierului Ludovic Orban, a ministrului apararii, Nicolae Ciuca, și a reprezentanților companiilor americane producatoare.…

- Ministrul Ciuca a subliniat faptul ca, in pandemie, personalul medical este in linia intai, luptand pentru insanatosirea tuturor celor afectati de boala, iar militarii s au implicat in sustinerea lor.Ministrul apararii nationale, Nicolae Ionel Ciuca, a participat miercuri, 16 septembrie, la conferinta…