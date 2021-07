Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a transmis, luni, ca este necesar un raport al Ministerului Sanatatii in care sa apara informatii despre cum au fost investiti banii in sistemul medical dupa cazul Colectiv.

- Premierul Romaniei este catalogat drept „nesimțit” dupa ce s-a laudat pe Facebook „a intervenit” și a rezolvat el cu transferul in strainatate a doi mari arși, dupa accidentul de la Petromidia. Intervenția ii aparține deputatul USR-PLUS de Buzau, Emanuel Ungureanu. „Cițu uita sau nu știe faptul ca exista…

- Festivalul Filmului Francez (FFF) din Romania celebreaza 25 de ani de existenta cu o editie aniversara, de vara, care va avea loc intre 1 si 11 iulie, in 12 orase din tara: Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, Arad, Brașov, Braila, Constanța, Sfantu Gheorghe, Sibiu, Suceava si Targu Mures. Proiectiile…

- Premierul Florin Citu a declarat, marti, ca ministerele trebuie sa propuna reformele in sedinta de Guvern, subliniind ca in privinta companiilor de stat nu a primit propuneri de reorganizare. "Reformele trebuie sa le avem aprobate in sedinta de Guvern. Eu la asta ma refer, (ministerele…

- Incepe numaratoarea inversa. Timișoara va fi, in 2023, Capitala Culturala Europeana, dar activitatea TM2023 este in continuare blocata. Cu pandemie sau fara pandemie, asociația nu poate funcționa pentru ca nu are un consiliu director complet. Dominic Fritz merge impreuna cu liderul CJ Timiș la București,…

- Premierul Florin Cițu se afla, vineri, intr-o vizita de lucru la Suceava. Premierul a vizitat doua centre de vaccinare, iar in jurul orei 13.00 s-a intalnit cu reprezentanții din domeniul HORECA. Principalele declarații ale lui Florin Cițu Sunt sigur ca vom avea un sezon foarte bun anul acesta și ma…

- Peste 2.300 de persoane din grupa de varsta 50-54 de ani s-au vaccinat in cele trei zile de maraton al vaccinarii de la București. Și tinerii au fost prezenți in numar ridicat la Sala Palatului și Biblioteca Naționala. Potrivit datelor Ministerului Sanatații, au fost 950 de adolescenți din grupa de…

- Ministrul Sanatatii anunta ca a fost ratificat acordul de imprumut cu BIRD, de 150 de milioane de euro. Banii vor fi folositi, intre altele, pentru construirea si dotarea de centre de arsi la Targu Mures si Bucuresti. Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a anuntat ca a fost ratificat acordul…