Premierul Florin Citu a declarat vineri, in timpul unei vizite la Suceava, referindu-se la diferentele de raportare a numarului deceselor cauzate de COVID-19, ca e nevoie de mai multe analize pentru a se pune la cap aceste informatii, iar astfel de diferente au existat in toate tarile Uniunii Europene. "Inteleg ca este nevoie de mai multe analize pentru a pune la cap aceste informatii, dar din ce stim pana acum, intre Corona-Forms si INS exista o compatibilitate de 96%, deci lucrurile nu stau asa de rau, dar trebuie sa vedem de ce exista aceste diferente, diferente care au existat in toate tarile…