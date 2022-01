Florin Cițu, președintele PNL, este de parere ca existau masuri mai bune pentru a-i ajuta pe romanii vulnerabili cu plata facturilor, insa PSD a insistat pe creșterea pensiilor.

„Costul acestei masuri este de 3 miliarde de lei de la buget. Toți banii pe care ii avea in buget Ministerul Energiei pentru compensare in 2022 sunt 3 miliarde de lei. Deci toți banii aceștia se duc in aceste doua luni de zile. Este un efort uriaș pe care Romania il face. Sunt bani pe care nu ii ducem la investiții. Bineințeles ca erau și alte modalitați mai bune și le-am propus sa nu creștem pensiile cele mari…