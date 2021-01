Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu s-a vaccinat anti-COVID sambata, la Spitalul Universitar de Urgenta Militar „Dr. Carol Davila”, unde cu o zi in urma s-a vaccinat si presedintele Klaus Iohannis. Prim-ministrul a venit la centrul de vaccinare imbracat cu un tricou inscriptionat cu mesajul „Impreuna invingem…

- ”In 2020 am stopat caderea economiei generata de criza de sanatate și am generat cea mai rapida revenire din istorie dupa o perioada de criza. O revenire a economiei in V.Reformele pe care le vom implementa in acest guvern, impreuna cu tot ce am facut in 2020, garanteaza o creștere economica solida…

- Premierul Florin Cițu susține ca a gasit o soluție legala prin intermediul careia romanii cu dificultați financiare iși vor putea amana ratele la banci. Citește și: Noua tulpina Covid, prezenta deja in Romania? Valeriu Gheorghița nu exclude posibilitatea: 'Nu știm, dar orice este posibil'…

- Un barometru realizat recent in Romania arata ca romanii au cea mai mare incredere in Biserica, intr-un procent ce depașește 70%. Pe locul secund se afla Armata, urmata de Academia Romana și de Primarie. Abia pe locul al cincilea se regasește Poliția.

- Guvernul Romaniei a stabilit in ședința de vineri ca valabilitatea voucherelor de vacanța va fi extinsa. Mulți dintre romani nu și-au putut folosi voucherele de vacanța din cauza contextului epidemiologic. Din acest motiv, Guvernul a luat decizia sa extinsa valabiltatea voucherelor acordate in 2019…

- Administratorii de pensiuni și hoteluri, amenințați de catre prefectul Vasii. Semnal de alarma tras de Marian Rasaliu, candidatul PSD Brașov la Camera Deputaților. Acesta critica modul in care sunt tratați proprietarii de hoteluri și restaurante din județul Brașov. In loc sa fie susținuți, cei din HoReCa…

- In acelasi timp insa, potrivit sondajului efectuat in iulie si august 2020 pe un esantion de 1.112 de respondenti, 60% dintre romani percep drept "buna" situatia financiara a gospodariei lor, iar 39% o considera "proasta", mult mai multi decat media UE (28%). In ceea ce priveste situatia locului…

- Șase din zece romani s-ar vaccina impotriva virusului SARS CoV-2 daca vaccinul ar fi disponibil. Acesta este rezultatul unui studiu realizat de Ipsos in mai multe țari din lume in perioada iunie-septembrie. Rezultatul plaseaza Romania printre ultimele țari in privința acceptarii vaccinului.