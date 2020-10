Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban l-a intrebat pe ministrul Florin Citu ce se va intampla dupa data de 25 octombrie cu obligatiile bugetare, deoarece exista o anumita ingrijorare in randul mediului de afaceri din acest motiv. “Am fost la mai multe reuniuni cu mediul de afaceri si exista o anumita ingrijorare…

- Ministerul Finanțelor pregatește un proiect de o ordonanta de urgenta care va reglementa esalonarea la plata în forma simplificata a obligatiilor bugetare, pe o perioada de 12 luni. Eșalonarea este pentru obligatii cumulate de la data intrarii în starea de urgenta pâna în data…

- Guvernul a modificat programul IMM Invest și a adoptat IMM Factor, prin care statul acorda garanții de 50% pentru plata facturilor prin credit bancar Guvernul a adoptat, in forma finala, ordonanta de urgenta pentru modificarea Programului IMM Invest, a anuntat, luni, seful Cancelariei premierului, Ionel…

- Plata despagubirilor pentru fermierii ale caror culturi au fost afectate de seceta ar urma sa inceapa la jumatatea lunii septembrie, afirma reprezentantii Ministerului Agriculturii. Ordonanta de Urgenta in acest sens este discutata in sedinta de Guvern de luni, anunța news.ro.Premierul Ludovic…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a anuntat joi ca Guvernul va aproba in sedinta de vineri o Ordonanta de Urgenta care va aduce unele modificari necesare pentru a pune in aplicare rectificarea bugetara.

