- Premierul Florin Citu a anuntat ca Executivul a aprobat miercuri un memorandum privind finalizarea Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV). „Este un calendar ambitios, incercam pana in iunie”, a completat el. CITESTE SI: SONDAJ CURS - Optiunile electorale la o luna dupa alegeri: Entuziasmul…

- "Am aprobat actul normativ prin care se stabileste salariul minim pentru 2021, stiati deja, la 2.300 de lei. Stiu ca au fost discutii in spatiul public daca poate sa fie aplicat de la 1 ianuarie. Bineinteles ca poate sa fie aplicat de la 1 ianuarie, pentru ca in februarie se platesc salariile pentru…

- Proiectul de buget de stat pentru 2021 va fi finalizat luna aceasta pentru a intra in dezbatere in Parlament pe 4 februarie, a anunțat premierul Florin Cițu. Pana atunci vor fi finalizate analize pentru fiecare minister și pentru proiectele pe care acestea le au pentru 2021. Florin Cițu a declarat ca…

- „Am inceput pregatirea pentru bugetul pentru anul 2021. Am facut o solicitare fiecarui minister, o nota prin care a cerut o analiza a actelor normative in vigoare dar care au impact bugetar dar nu pot fi instituite in 2021 si alte acte normative in vigoare care nu pot fi puse in aplicare din cauza unor…

- Cabinetul condus de Florin Cițu a aprobat, in ședința de luni, o ordonanța de urgența privind stabilirea unor masuri la nivelul administrației publice centrale. Actul normativ reglementeaza noua structura a ...

Noul Legislativ s-a intrunit in ședința comuna The post VIDEO | Parlamentul s-a reunit pentru votul de investire a GUVERNULUI. Florin Cițu: "NU am sa inșel increderea cu care voi fi investit"

- Subiectul pensiilor este unul inca plin de surprize. Dupa ce Parlamentul a forțat mana Guvernului sa le mareascu cu 40%, acum aflam alte vești. Ministrul FInanțelor, Florin Cițu a anunțat, recent, ca toate pensiile vor fi recalculate pentru anul 2021. Romania cu o datorie publica de peste 60% in 2021…