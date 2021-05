Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat prelungirea cu o luna a platilor pentru minerii din Valea Jiului, a declarat prim-ministrul Florin Citu. ‘In sedinta de Guvern de astazi am avut mai multe acte normative importante, am aprobat, bineinteles, prelungirea sau printr-un act normativ am pus la dispozitie sumele pentru…

- Premierul Florin Citu a declarat ca Guvernul a aprobat, miercuri, un proiect de ordonanta de urgenta privind prelungirea mandatului conducerii ICR pana la numirea unei unei noi conduceri. "In sedinta de Guvern de astazi au fost mai multe proiecte de acte normative, cel…

- Madlen Serban a fost numita in functia de secretar general al Comisiei Nationale a Romaniei pentru UNESCO, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu publicata vineri in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie a premierului, Andra-Sabrina Plesa a fost numita in functia de vicepresedinte,…

- Guvernul a aprobat alocarea sumelor necesare pentru plata tichetelor de masa ale minerilor aflati in greva foamei la Suceava, a declarat joi prim-ministrul Florin Citu. "Prin hotarare de guvern, am alocat sumele necesare pentru plata tichetelor de masa pentru minerii care sunt astazi, erau in greva…

- Guvernul a aprobat, vineri, plafonul garantiilor pe 2021 pentru Programul "Noua Casa" in suma de 1,5 miliarde de lei, a anuntat prim-ministrul Florin Citu. "In sedinta de Guvern de astazi am aprobat hotararea prin care se acorda plafonul pentru 'Noua Casa'. Un program…

- Guvernul a aprobat, miercuri, 10 martie, prelungirea programului IMM Invest pentru 2021, care include si programul Agro Invest destinat fermierilor, cu un plafon de un miliard de lei.In sedinta de guvern de astazi a fost aprobat programul IMM Invest, prelungirea pentru 2021, care include si programul…

- Prim-ministrul Florin Citu a afirmat, vineri seara, dupa adoptarea de catre Executiv a proiectului bugetului de stat pe anul 2021, ca actul normativ ar urma sa ajunga in acest weekend in Parlament, dupa care Birourile permanente reunite trebuie sa stabileasca un calendar de adoptare. …