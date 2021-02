#ConstantaEsteBine: Luna noua in Varsator

Astazi, Natura si a etalat frumusetea pentru oricine a avut putin timp si ragaz sa o observe.11.02.2021. Luna noua in VarsatorStellium in VarsatorEnergie de acordare la NaturaM am bucurat la maxim de soarele acestei zile in care Astrele s au aliniat in semnul provocator al Varsatorului.A fost o bucurie sa vad atat de… [citeste mai departe]