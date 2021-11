Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a declarat ca se cunoaste cu Nicolae Ciuca din perioada in care era viceprimar la Buzau, cei doi avand o relatie institutionala. Liderul PSD a subliniat ca nu a fost la aniversarii sau in concedii cu premierul desemnat sa formeze noul Guvern.

- „Intima, sentimentala, ce fel de realție, ca nu am ințeles? Nu avem afaceri, nu suntem prieteni de familie, suntem cunoștințe. In perioada in care eram viceprimar la municipiul Buzau am avut o relație instituționala.Nu am fost niciodata cu domnul Ciuca la vreo aniversare, la vreun pahar de vin sau altceva…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a anunțat, luni seara, numele miniștrilor social-democrați care vor face parte din guvernul PSD-PNL-UDMR condus de Nicolae Ciuca. Liderul PSD a confirmat ca partidul a facut o concesie cand a acceptat oferta PNL de a intra la guvernare. Ciolacu a dat asigurari ca veniturile…

- Dupa negocierile de duminica, Marcel Ciolacu, liderul PSD, a anuntat ca partidele de coalitie au reusit sa finalizeze toata structura politica a viitorului Guvern. "In acest moment, am finalizat toata structura politica a Guvernului", a spus Marcel Ciolacu. Liderul PSD a precizat ca inca nu s-au pus…

- Șeful PSD Marcel Ciolacu a declarat joi seara, la finalul negocierilor cu PNL, ca s-a ajuns la un acord ca joi sa existe un guvern investit, dar nu s-a stabilit înca care partid va da primul premierul și cine va prelua ministerul Finanțelor.”Am convenit împreuna ca pâna…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat sâmbata ca certificatul verde, în contextul european, este o prioritate si pentru români, transmite Agerpres."Cred ca certificatul verde, în contextul european, este o prioritate si pentru români. L-am urmarit si eu…

- Liderul USR Dacian Cioloș a declarat luni, la finalul discuțiilor cu premierul desemnat, ca USR nu poate susține un guvern minoritar. ”I-am spus (luni Nicolae Ciuca- n.red) ca USR nu poate sa susțina un astfel de guvern”, a spus Cioloș, afirmând ca știe ca premierul desemnat…

- Premierul desemnat, Nicolae Ciuca, l-a sunat pe Dacian Cioloș au confirmat surse politice din PNL și USR, pentru Puterea.ro, cei doi urmand a se intalni la mijlocul saptamanii urmatoare in perspectiva reluarii dialogului intre cele doua partide. Scopul intrevederii nu este cooptarea la guvernare a USRiștilor,…