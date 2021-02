Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a precizat ca este in curs de perfectare si o donatie de 500.000 de bucati de maști. Cu aceasta ocazie, ministrul Educației a reaminjtit care sunt regulile pe care elevii, profesorii și autoritațile trebuie sa le respecte : Sorin Campeanu a insistat asupra faptului…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, doreste initierea unui program de ore remediale pentru elevi in valoare de 240 de milioane lei, suma din care sa fie platiti profesorii ce vor sustine aceste ore. “Am estimat un numar mediu de pregatire remediala de 5 ore pe saptamana pentru aceia care au nevoie,…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta ca, in baza actualei situatii privind evolutia crizei sanitare in Romania, aproape jumatate dintre elevi ar urma sa reia cursurile ”fata in fata” in semestrul al doilea al anului scolar 2020-2021, potrivit news.ro. In ceea ce priveste universitatile,…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat joi ca a cerut 530 de milioane de lei in bugetul invatamantului pentru bursele scolare din 2021, informeaza AGERPRES . “Hotararea de Guvern din decembrie privind cuantumul minim al burselor pentru elevi 100 de lei este binevenita, necesara. Nu este deloc…

- Numarul elevilor in clasele de liceu se va reduce de la 28 la 26 pentru filiera teoretica, a informat Ministerul Educației, intr-un comunicat de presa. Potrivit ordinului de ministru, obținut de Libertatea, Inspectoratele scolare vor transmite Ministerului Educației, pana pe 1 februarie, proiectele…

- Saptesprezece organizatii din domeniul educatiei au transmis, marti, o scrisoare deschisa premierului Florin Citu, ministrilor Educatiei si Finantelor, Sorin Cimpeanu si Alexandru Nazare, precum si catre liderii coalitiei de guvernare, solicitand ca in bugetul de stat pe anul 2021 sa existe fondurile…

- Ministrul Educatiei Nationale Sorin Cimpeanu anunta ca sustine introducerea in buget pentru acest an a sumei de 530 de milioane de lei pentru a fi pusa in practica o Hotarare de Guvern cu privire la cuantumul minim al bursei la nivel de o suta de lei. Suma reprezinta dublul bugetului de anul trecut,…