- Producția a fost reluata la fosta fabrica Renault din Rusia, inchisa dupa invazia Ucrainei și preluata ulterior de guvern, noteaza BBC. Producatorul de camioane Kamaz a declarat ca primele mașini vor fi puse in vanzare luna viitoare.Acesta reinvie marca Moskvich din epoca sovietica, deși designul mașinii…

- Curtea suprema a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a decis miercuri (23 noiembrie) ca guvernul de la Edinburgh nu poate organiza un al doilea referendum(vot) pentru independența Scoției fara aprobarea parlamentului britanic, dand o lovitura de ciocan speranțelor naționaliștilor de…

- Comisia Europeana a propus marți plafonarea prețului gazelor pentru blocul comunitar la 275 de euro (282 de dolari) pe megawat ora. Ideea plafonarii prețurilor a divizat țarile UE timp de mai multe luni, iar diplomații au declarat ca este puțin probabil ca nivelul propus marți sa fie posibil atunci…

- Fostul președinte chinez, Hu Jintao, a fost escortat in mod neașteptat la ieșirea de la ceremonia de inchidere a unui congres al Partidului Comunist aflat la putere, sambata. Hu, in varsta de 79 de ani, predecesorul imediat al lui Xi Jinping, era așezat la stanga lui Xi. El a fost scos de pe scena din…

- Un parlamentar conservator britanic Charles Walker a criticat miercuri (19 octombrie) guvernul premierului Liz Truss, dupa demisia ministrului de interne. Walker a spus televiziunii BBC ca era „livid” cand a vazut cum „oamenii fara talent” au adus-o pe Truss la putere, doar pentru ca iși doreau un loc…

- Autoritațile de la Beijing au indepartat bannere de protest de pe un pasaj suprateran din oraș, potrivit unor imagini care au circulat pe scara larga pe rețelele de socializare joi (13 octombrie), cu doar cateva zile inainte de inceperea Congresului Partidului Comunist. Bannerele aveau inscripționate…

- Franța va trimite gaz in Germania daca va fi nevoie, in timp ce Germania este pregatita sa ii furnizeze energie electrica, a declarat luni președintele Emmanuel Macron, apreciind ca acest lucru demonstreaza solidaritatea europeana in fața crizei energetice generate de razboiul din Ucraina. Prețurile…

- Enel SpA nu are indicii privind momentul in care poate finaliza vanzarea subsidiarei sale din Rusia, a afirmat directorul general al companiei italiene de utilitati, Francesco Starace, adaugand ca potentialul cumparator Lukoil cauta sa obtina autorizatiile necesare, transmite Reuters. „Lukoil a depus…