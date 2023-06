Stiri pe aceeasi tema

- Regele Charles al III-lea a ajuns vineri in Romania, pe Aeroportul Baneasa, iar de acolo a ajuns pe Platoul Marinescu al Palatului Cotroceni, unde a primit salutul Garzii de onoare. Cu cateva clipe inainte, Regele l-a intrebat pe Iohannis care a formula de salut in fața militarilor, dupa cum o arata…

- Peste 15.000 de profesori marșaluiesc, marți dupa-amiaza, din Piața Victoriei spre Palatul Cotroceni in cadrul celui mai mare protest organizat in ultima perioada in București. In Piața Victoriei, profesorii au cantat, ironic, „O lume minunata”, melodia cu care Klaus Iohannis a fost intampinat la Sibiu…

