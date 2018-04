Stiri pe aceeasi tema

- Prezentatoarea Iulia Zgripcea, de la TVR, este din nou insarcinata. Vedeta mai are baieți gemeni. Iulia Zgripcea, care s-a casatorit de curand cu Andrei Barbulescu , este una dintre vedetele de la postul național de televiziune. Prezentatoarea de televiziune este din nou insarcinata. Vedeta de la TVR…

- Maria Constantin, inca un an fara tatal ei plecat in ceruri! Vedeta a vorbit din suflet si a povestit, cu lacrimi in ochi, despre cat de greu ii este fara parintele sau! Totul, intr-un interviu extrem de emoționant!

- Adriana Bahmuțeanu vrea sa se marite din nou. Vedeta TV e dispusa sa mearga iar la altar, deși s-ar fi putut crede ca mariajele eșuate cu Silviu Prigoana au “vindecat-o” de așa ceva. Dupa mai multe casnicii eșuate cu Silviu Prigoana, cu zeci de certuri și impacari, la activ, vedeta TV spune ca ar face…

- O vedeta YouTube a murit din cauza cancerului dupa ce anuntase ca dieta vegana, sucurile anti-cancer si credinta in Dumnezeu au ajutat-o sa se vindece de aceasta boala. Nepoata sa sustine in continuare ca veganismul ar fi salvat-o daca nu ar fi folosit cuptorul cu microunde si nu s-ar fi lasat convinsa…

- De ce și-a ascuns Adelina Pestrițu relația cu Virgil, tatal copilului ei. Vedeta este insarcinata in trei luni și așteapta cu nerabdare sa devina mama pentru prima oara. Pana acum, nimeni nu a știut despre frumoasa poveste de dragoste pe care o traiește alaturi de iubitul ei. „Poti ascunde daca iti…

- Andreea Marin și-a schimbat radical prioritațile de cand a devenit mama. Vedeta este un parinte dedicat, care a ales sa treaca televiziunea pe plan secund și sa devina freelancer pentru a reuși sa petreaca timp suficient cu Violeta, fiica ei și a lui Ștefan Banica jr. Fosta gazda a emisiunii “Surprize-Surprize”…

- Vedeta din ''Beverly Hills 90210'' (Brenda Walsh) si-a facut publica lupta contra cancerului pe retelele de socializare dupa ce a fost diagnosticata in 2015. Anul trecut, vedeta a anuntat ca boala a intrat in remisie.Doherty, in varsta de 46 de ani, a postat un mesaj pe Instagram in care…

- Oana Zavoranu a primit o oferta incredibila de la Floricica dansatoarea, care s-a oferit sa fie mama-surogat pentru copilul vedetei. Floricica Dansatoarea, cea care s-a facut remarcata și la emisiunea culinara „Chefi la cuțite”, a venit cu o oferta șoc pentru Oana Zavoranu, care iși dorește foarte mult…