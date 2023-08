Stiri pe aceeasi tema

- Grecia se confrunta cu „cel mai mare incendiu inregistrat vreodata in UE”, a declarat marti un purtator de cuvant al Comisiei Europene, care a subliniat totodata ca cele 27 de tari membre au mobilizat in prezent aproape jumatate din mijloacele aeriene europene comune, informeaza AFP. Unsprezece avioane…

- Grecia cauta țapi ispașitori pentru cel mai mare incendiu de vegetație din Europa, in timp ce focul scapa de sub control. Politicienii incearca sa concentreze atenția oamenilor catre gasirea piromanilor.

- Incendiul de padure din Evros, Grecia, este cel mai mare incendiu de vegetație inregistrat vreodata in UE, a declarat marti, 29 august, Balazs Ujvari, purtator de cuvant al Comisiei Europene, informeaza The Guardian.Unsprezece avioane și un elicopter din flota UE au fost trimise pentru a ajuta la stingerea…

- Grecia se confrunta cu „cel mai mare incendiu inregistrat vreodata in UE”, a declarat marti un purtator de cuvant al Comisiei Europene (CE), care a subliniat totodata ca cele 27 de tari membre au mobilizat in prezent aproape jumatate din mijloacele aeriene europene comune, informeaza AFP, citata de…

- Alte mii de persoane au fost evacuate sambata din casele lor de pe insula spaniola Tenerife, in timp ce un incendiu de vegetatie care face ravagii in nordul insulei ramane scapat de sub control, dar zonele turistice importante au fost crutate pana acum, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Serviciile…

- Mii de turisti sunt evacuați de pe insula Rhodos, Grecia, din cauza incendiilor. Printre ei se afla și aproximativ 30 de romani. Focul a scapat de sub control, iar autoritatile elene par complet depașite. Mii de turisti si localnici au fost nevoiti sa paraseasca mai multe sate de pe insula greceasca…

- Doua incendii de padure, amplificate de vantul puternic, continua sa faca ravagii la vest de capitala Greciei, Atena, in timp ce un alt incendiu s-a declansat pe insula turistica Rodos, fara a ameninta insa zonele rezidentiale, au anuntat pompierii greci, transmite miercuri AFP. O suta douazeci de pompieri,…

- Pompierii eleni continuau vineri, pentru a doua zi, sa lupte cu un incendiu care a izbucnit joi la Aliveri, in vestul insulei Evia, a doua cea mai mare insula a tarii, situata pe coasta de est a Greciei, in prefectura Attica, relateaza ekathimerini.com, potrivit news.ro.Un total de 87 de pompieri,…