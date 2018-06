Stiri pe aceeasi tema

- PNL reacționeaza dupa respingerea moțiunii de cenzura impotriva Guvernului condus de premierul Viorica Dancila. Motiunea a fost respinsa fara emotii. S-au inregistrat 166 de voturi „pentru” si 4 „impotriva”. Pentru a fi adoptata, era nevoie de minimum 233 de voturi „pentru”.

- Parlamentarii au inceput, la aceasta ora, votarea motiunii de cenzura. Votul este secret, exprimat cu bile, insa sansele opozitiei de a trece motiunea sunt minime, in conditiile in care sunt necesare cel putin 233 de voturi favorabile, iar PNL, USR si PMP au doar putin peste 150 de parlamentari,…

- Atacuri dure lansate de premierul Viorica Dancila in timpul motiunii de cenzura depuse de PNL la adresa guvernului PSD.Citeste si: Victor Ponta REFUZA sa dezvaluie sursa imaginii - avertisment pentru Dragnea: 'Intrebați-l pe el, ca știe bine' "Daca va trece aceasta motiune cum vor…

- USR a anuntat ca organizeaza protestul ”Ia-ti liber pentru Romania” miercuri, in ziua in care se voteaza in Parlament motiunea de cenzura inițiata de PNL impotriva Guvernului PSD-ALDE. mai mult, pe HotNews

- Proteste la Palatul Parlamentului, in ziua moțiunii de cenzura. Cateva zeci de persoane se afla, la aceasta ora, in Parcul Izvor, la protestul organizat de USR impotriva Guvernului, in ziua motiunii de cenzura Oamenii au banderole, tricouri si steaguri cu mesajul #farapenali. Acestia scandeaza din cand…

- Negocierile PNL cu celelalte partide pentru sustinerea motiunii de cenzura impotriva Guvernului vor continua si la inceputul saptamanii viitoare, a declarat sambata liderul liberalilor, Ludovic Orban. ''Negocierile continua in cursul saptamanii viitoare, pana in ziua votului. (...) Nu am purtat…

- Mariano Rajoy, sef al guvernului spaniol din decembrie 2011, si-a recunoscut vineri dimineata infrangerea in fata motiunii de cenzura a socialistilor, pe cale sa fie adoptata de catre deputati, informeaza AFP, preia Agerpres."Putem sa presupunem ca motiunea de cenzura va fi adoptata. In consecinta,…

