VIDEO Ce nu s-a văzut la TV în ziua când Superman s-a prăbușit la moțiunea de cenzură În timpul ședinței în care Guvernul Cîțu a picat cu un vot istoric la moțiunea de cenzura, un lider de partid s-a plimbat cu masca pe cap, un parlamentar PSD a venit îmbracat în strai popular, iar un senator-artist de la AUR a desenat caricaturi și a transmis un mesaj pentru Antena 3. În timp ce de la prezidiu o senatoare care cere României sa iasa din UE a strigat ca e &"Xena, prințesa razboinica&", un fost ministru al Transporturilor s-a uitat la clipuri video cu autostrazi.



Daca în discursuri mai toți s-au contrazis, tacit însa toata…

Sursa articol: hotnews.ro

