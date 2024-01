Stiri pe aceeasi tema

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a venit cu un mesaj pentru cetațeni in seara din ajunul Craciunului pe stil vechi. Șefa statului a postat in rețelele sociale un filmuleț cu mesajul de sarbatoare pentru cetațeni și in care apare și mama președintei, noteaza Noi.md. "Fie ca sarbatoriți Craciunul…

- In pragul noului an, președintele Romaniei, Klaus Iohannis, le transmite romanilor ca anul 2024 este o buna ocazie sa priveasca spre viitor cu optimism și incredere. El ii indemana pe romani sa nu uite sa-și exercite votul la toate rundele electorale. Citește și: Intorsatura de situatie in procesul…

- ​Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anuntat duminica aceasta ca va candida pentru un nou mandat si a solicitat Parlamentului organizarea unui referendum pentru aderarea la UE, informeaza Hotnews . „Dragi cetateni, cu cativa ani in urma, am pornit, impreuna, pe un drum al transformarii Moldovei…

- Familia antrenorului trece prin momente dificile. Mama lui Adrian Mutu s-a stins din viața, cu doar cateva zile inainte de Craciun. Ultimul mesaj public transmis de acesta pentru parinții sai a starnit un val uriaș de reacții. Ce le-a urat „Briliantul”, cu doar o luna inainte de tragedie. Doliu in familia…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu,a venit cu un mesaj de mulțumire pentru toți cei care au deszapezit și curațat drumurile și au ajutat oamenii in ultimele 24 de ore. Șeful statului moldovean susține ca este recunoscatoare tuturor celor care ieri, 26 noiembrie, pe parcursul zilei și al intregii…

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, si-a exercitat dreptul la vot, la alegerile locale de duminica. Presedinta a declarat ca a votat pentru oamenii in care are incredere si a chemat lumea sa iasa masiv la vot. Sefa statului a fost insotita la sectia de votare de colegii si de sora sa. „Am votat…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o intrevedere cu lidera din exil a opoziției belaruse, Svetlana Tihanovskaia, care a participat și la prima ediție a „Forumului Femeilor 2023”, desfașurata la noi in țara. Șefa statului a fost prezenta, și ea, la eveniment, unde a ținut un discurs.