VIDEO Caz INCREDIBIL: A aflat după o lună că a născut când era în comă O femeie din Ungaria a aflat ca a nascut o fetita dupa o luna de coma indusa, dupa ce a fost testata pozitiv pentru COVID-19 si a facut pneumonie, relateaza joi Reuters. Szilvia Bedo-Nagy era in ultimul trimestru de sarcina cand a fost diagnosticata cu COVID-19 la sfarsitul anului trecut si a fost trimisa acasa in carantina. Starea ei de sanatate s-a inrautatit insa si a fost dusa la spital, scrie Agerpres.ro. "Nu puteam sa respir", a declarat Bedo-Nagy pentru Radio Europa Libera din locuinta ei din orasul Hatvan. "S-a dovedit ca aveam pneumonie", a mai spus ea. Ea a fost… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

