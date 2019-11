Stiri pe aceeasi tema

- Casa din orașul Braunau, situat in nordul Austriei la granița cu Germania, in care s-a nascut Adolf Hitler, va fi tranformata o secție de poliție, a anunțat ministrul austriac de Interne, Wolfgang Peschorn, citat de publicația Die Zeit.

