Stiri pe aceeasi tema

- In cariera ii merge bine și scoate hit dupa hit, iar in viața privata, totul merge struna lui Carmen Minune, cunoscuta sub numele de scena Karmen. Fiica indragitului manelist nu s-a sfiit sa vorbeasca despre ziua in care va imbraca rochia alba de mireasa. Ea se vede toata viața alaturi de iubitul ei,…

- Andreea Marin este, fara doar și poate, una dintre cele mai indragite vedete de la noi din țara, insa viața nu a fost deloc ușoara pentru ea. I-a murit mama pe cand era de-o șchioapa, a trecut prin trei divorțuri, iar depresia n-a stat departe de ea, dupa cum a marturisit chiar ea, in cadrul unui interviu.

- Gheorghe Gheorghiu a acordat un interviu pentru Antena Stars, in care a facut dezvaluiri legate de fiica sa, Andra. Andra, care va implini 30 de ani anul acesta, urma sa se casatoreasca , insa nu a mai facut-o. Muzicianul a explicat ca fostul partener al fiicei sale era foarte gelos. “Nunta nu se va…

- Tania Popa a intrat in "Ferma vedetelor" (PRO TV) la inceputul lunii aprilie, insa filmarile au avut loc anul trecut, in primavara, asa ca tot ce am vazut pe micul ecran au fost inregistrari, scrie click.ro. Actrita a participat recent la un eveniment monden si a vorbit despre fericitul eveniment…

- Cantareata Lavinia Parva, extrem de discreta, de altfel, de ochii presei in ceea ce privește viața sa, vorbeste - poate pentru prima data deschis- despre cu Stefan Banica, care a avut un trecut tumultos cu fostele iubiri. Lavinia marturisește deschis ca nu și-a imaginat niciodata ca va ajunge sa fie…

- Anul acesta Florin Salam petrece Pastele acolo unde se simte cel mai bine, in sanul familiei. "Astea doua zile sunt sigur ca imi voi lua energia necesara de la familie. O sa fim toata familia. Apoi cred ca iesim. Nu stim sigur unde o sa ajungem, sunt multi prieteni de-ai nostri care ne asteapta,…

- Denisa si Raluca de la "Bambi" se gandesc serios sa-si mareasca familia, insa regula este clara: una dintre ele trebuie sa faca nunta prima, scrie spynews.ro. Raluca este vizata in acest sens, deoarece Denisa sustine faptul ca a mai trecut prin aceasta experienta, iar acum sora sa are prioritate.…

- Raluca și Denisa Tanase, surorile de la trupa Bambi, au facut declarații despre viața lor. Cele doua artiste au comentat despre nunta și copii. Surorile de la trupa Bambi, care locuiesc intr-o vila luxoasa , iși doresc sa se așeze la casa lor, sa se marite și sa aiba copii. Raluca și Denisa Tanase,…