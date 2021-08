VIDEO Canada va impune vaccinarea obligatorie pentru funcţionarii federali Guvernul canadian a anuntat vineri ca toti functionarii federali trebuie sa fie vaccinati impotriva COVID -19 deoarece tara se confrunta cu un al patrulea val de coronavirus, din cauza variantei Delta, cunoscuta ca fiind mai contagioasa, relateaza AFP "Vom solicita vaccinarea in serviciul public federal", a anuntat Dominic LeBlanc, ministrul Afacerilor interguvernamentale, in cadrul unei conferinte de presa. Data intrarii in vigoare a acestei masuri va fi precizata in urmatoarele saptamani, dar va trebui sa se aplice ''rapid'' si nu mai tarziu de octombrie pentru sectorul transporturilor.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

