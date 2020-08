Stiri pe aceeasi tema

- Incidente la Targu Jiu. in noaptea de joi spre vineri, imediat dupa ce s-a dat startul campaniei electorale. TV Sud a surprins imagini cu o cearta care a avut loc intre primarul in funcție, Marcel Romanescu, și fostul șef al IPJ Gorj, Viorel Caragea.Romanescu este candidat al PNL pentru un…

- Reprezentantii aliantei USR PLUS acuza conducerea orasului Sannicolau Mare de sicane in promovarea candidatilor pentru alegerile locale. In cursul noptii, un banner al aliantei a fost dat jos de pe domeniul public. Primarul se apara si spune ca acesta nu avea absolut nicio aprobare sau o cerere de amplasare…

- Explozia de cazuri de coronavirus din ultimele saptamani nu ii sperie pe tinerii din Romania, care fac orice ca sa se distreze. Iar un exemplu in acest sens sunt trei tinere din Arad, care au ales sa bea vodca cu bere, insa totul a luat o intorsatura neplacuta pentru ele.

- Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, a intrat vineri in izolare la domiciliu, dupa ce la ultima ședința operativa a intrat in contact cu un salariat al Aparegio Gorj, confirmat cu noul coronavirus. Este vorba de un șef de serviciu. In total, doi angajați ai Aparegio Gorj au fost confirmați vineri…

- Doua clanuri de romi s-au batut cu sabii, cuțite in trafic intr-un cartier din Craiova. O mașina in care se aflau mai mulți romi a fost urmarita și oprita in trafic. Unul dintre membrii clanuruilor a ajuns la spital, iar mai multe masini au fost avariate. Citeste si: Bataie cu sabii si cutite…

- Absolvenții de gimnaziu de la școlile din Targu Jiu au fost sarbatoriți saptamana aceasta de autoritațile locale. Pentru aceștia au fost organizate festivitați nu la sediie școlilor, ci pe Stadionul Municipal, dupa o programare prealabila. De asemenea, festivitați similare vor avea loc și pentru absolvenții…