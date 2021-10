Stiri pe aceeasi tema

- Noua Zeelanda s-a angajat luni sa majoreze de patru ori ajutorul financiar pe care il va acorda altor state in lupta impotriva schimbarilor climatice, pentru a remedia raspunsul 'teribil de inadecvat' adus in ultimele decenii de guvernele sale acestei provocari, transmite AFP. In timp ce reprezentatii…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Colaborarea internationala este esentiala in combaterea schimbarilor climatice si a pierderii biodiversitatii, a transmis presedintele Klaus Iohannis, miercuri, in cadrul evenimentului "Actiune transformatoare pentru natura si oameni", organizat…

- Președintele Xi Jinping a declarat marți, 21 septembrie, ca China nu va mai construi noi proiecte energetice pe carbune in strainatate, folosindu-se de tribuna Adunarii Generale a ONU pentru a face noi promisiuni in lupta impotriva schimbarilor climatice. China și-a adaugat vocea la o serie de anunțuri…

- Trei agentii din cadrul ONU au apreciat marti ca masurile de sprijinire a agriculturii au deseori efecte daunatoare pentru mediu sau sanatate si au facut un apel pentru reorientarea acestor masuri de sprijin, in ideea de a le face mai eficace si mai juste, informeaza AFP. Cu cateva zile inainte…

- Inca dinainte de seria de victorii care a culminat cu preluarea capitalei, pe 15 august, talibanii din Afganistan au comunicat public, prin aparatul lor de propaganda, mesaje menite sa acrediteze ideea ca acești insurgenți, adepți ai interpretarii dure a

- Prim-ministrul conservator al Australiei, Scott Morrison, a respins marti apelurile pentru fixarea unor obiective mai ambitioase in ceea ce priveste lupta impotriva schimbarilor climatice ca urmare a raportului alarmant publicat luni de catre Organizatia Natiunilor Unite (ONU), estimand drept suficiente…

- Organizația Națiunilor Unite a selectat platforma blockchain Unique Network pentru a lansa o inițiativa de token nefungibil (NFT) in efortul de a inspira pe alții sa ia masuri impotriva schimbarilor climatice. Potrivit unui anunț, Unique va fi partenerul tehnologic principal in cadrul Programului…