- Politistii Inspectoratului de Politie Judetean au felicitat, astazi, doi buzoieni, o tanara in varsta de 14 ani, respectiv un barbat de 46 de ani, care au gasit si restituit borsete cu sume importante de bani. „Sa ne ajutam reciproc, sa fim solidari, sa ne respectam unii pe altii si sa respectam munca…

- Ținut de legenda, pierdut la cumpana dintre deal și munte, județul Buzau este un teritoriu cu locuri mirifice, ințepenite in timp, unde omul iși descopera radacinile. Custode al unei vaste zone salbatice, acoperite cu paduri de aur verde, Nehoiu este și o punte de legatura intre culturi. Pentru ca,…

- Patru centre fixe de vaccinare din județul Buzau s-au inchis pentru o perioada de 30 de zile, din cauza numarului mic de persoane interesate sa se vaccineze impotriva COVID-19. Este vorba despre centrul de la Școala Generala Scurtești, comuna Vadu Pașii, centrul din Caminul Cultural Vernești, cel din…

- Mai multe evenimente rutiere grave au avut loc, duminica, in județul Buzau. Unul dintre ele, produs DJ 203K, la ieșire din Matești spre Sapoca, s-a soldat cu moartea unui copil de 8 ani. Tragedia s-a produs in stația de autobuz din apropiere locuinței copilului. Acesta ar fi coborat cu mama lui din…

- Colectivul SAJ Buzau este alaturi de Doamna Director, Dr. Lhuana Zissu, in aceste momente de grea incercare și durere pricinuite de trecerea la cele veșnice a mamei sale, TOMAIDA ZISSU Cuvintele nu pot șterge lacrimile, dar ne rugam bunului Dumnezeu ca la ceasul dureros al desparțirii de…

- Astazi, 30 iulie, tatal Cameliei Potec s-a stins din viața. Cel care a facut publica vestea trista a fost chiar Alexandru Potec, fratele campioanei olimpice.„Cu durere in suflet, familia aduce la cunoștința prietenilor și colaboratorilor, ca in data de 30.07.2021 a trecut in neființa dragul nostru tata…

- Vazuta cu ochi buni la inceput, modernizarea unui important drum judetean din Buzau a devenit un chin pentru soferi si populatia localitatilor strabatute de acesta. Este vorba despre DJ 203 K, tronsonul dintre Vadu Pasii si Robeasca, aflat in curs de reabilitare de anul trecut.

- Toate proiectele in derulare in Buzau, finantate de Guvern prin PNDL, vor continua cu bani din fondul de rezerva al Consiliului Judetean. Cel mai important proiect din acest portofoliu este construirea podului rutier de la Vadu Pasii, peste raul Buzau.