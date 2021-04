VIDEO Bologan (MCID): România are paşi de recuperat la infrastructura…

Romania are pasi de recuperat din punct de vedere al infrastructurii de comunicatii si este vremea sa facem ceva, a declarat, joi, secretarul de stat in Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii (MCID) Alexandru Bologan, la cea de-a 25-a editie a evenimentului Ziua Comunicatiilor. "Programul de guvernare acorda o importanta deosebita pentru comunicatii si asta ne bucura. Faptul ca Romania are pasi de recuperat din punct de vedere al infrastructurii de comunicatii o stim si noi, au stiut-o si guvernele anterioare. Este vremea sa facem ceva si programul de guvernare ne ofera solutii. S-au…