VIDEO | Bollywood de Vaslui la Transmir sau cum îi convertim de “indienii lui Farmazon” să sărbătorească Crăciunul PUNJABI DE VASLUI… Avem și noi stranierii noștri, indienii care lucreaza in construcții. Cateva sute, cei mai mulți din Asia, lucreaza de ceva timp in județul Vaslui. Printre aceștia aproximativ 20 sunt angajați la Transmir, ceea ce aduce un aer exotic acestei companii in pragul Sarbatorilor de Iarna. Cu patru dintre ei am avut ocazia […] Articolul VIDEO | Bollywood de Vaslui la Transmir sau cum ii convertim de “indienii lui Farmazon” sa sarbatoreasca Craciunul apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

